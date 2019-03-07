Бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина приговорили к десяти годам колонии
7 марта 2019 17:46
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Сорокина приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 460,8 миллиона рублей.
По делу о похищении и превышении полномочий также осудили двух бывших полицейских: Роман Маркеев получил пять лет в колонии строгого режима, Евгений Воронин — 5,5 года в колонии строгого режима.
Суд установил, что Олег Сорокин выступил пособником в похищении Александра Новоселова, охранника вице-спикера нижегородского Заксобрания Михаила Дикина. По версии обвинения, Новоселова под пытками заставили дать показания, что Дикин организовал покушение на Сорокина. В 2006 году Дикина признали виновным в покушении и осудили на 15 лет лишения свободы, он освободился раньше срока, в 2016 году.
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