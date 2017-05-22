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Гособвинение запросило для экс-директора ФСИН Александра Реймера девять лет колонии. Реймер похитил 1,3 млрд руб. на махинациях при закупках электронных браслетов, считает обвинение.
Бывшего директора ФСИН Реймера попросили приговорить к девяти годам колонии
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Бывшего директора ФСИН Реймера попросили приговорить к девяти годам колонии

22 мая 2017 18:07
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Гособвинение запросило для экс-директора ФСИН Александра Реймера девять лет колонии. Реймер похитил 1,3 млрд руб. на махинациях при закупках электронных браслетов, считает обвинение.
Как сообщает РБК, прокурор в ходе прений сторон в Замоскворецком суде Москвы попросила приговорить бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. по делу о хищениях и злоупотреблении полномочиями. Для экс-подчиненных Реймера Николая Криволапова и Виктора Определенова гособвинитель запросил шесть и семь лет колонии соответственно, а также штраф по 800 тыс. руб. с каждого.

Сообщники, по версии обвинения, похитили из казны около 1,3 млрд руб., которые должны были пойти на закупку электронных браслетов, предназначенных для подследственных. Из-за действий Реймера устройства по завышенной цене приобретались у компании «Мета», интересы которой лоббировал директор ФСИН, считает обвинение. Служба исполнения наказаний признана потерпевшей стороной по делу, представитель ФСИН ранее заявил в суде гражданский иск к Реймеру на 3,4 млрд руб.

В 2010 году Реймер решил не проводить открытый аукцион на закупку браслетов, а заключить контракт с единственным поставщиком — компанией «Мета», отметила прокурор. Изучив законодательство, Реймер и его заместитель Криволапов пришли к выводу, что это невозможно — оборудование для тюремных нужд можно было закупать только у подведомственных ФСИН предприятий, к которым «Мета» не относилась. Чтобы сделать возможной поставку, в которой был заинтересован Реймер, руководство ФСИН пролоббировало поправки в постановления правительства. Они были подготовлены в кратчайшие сроки: «Я сравниваю это с нашей системой: мы, чтобы продавить какие-то изменения, годами над ними работаем», — указала гособвинитель.

Также по распоряжению директора ФСИН была создана посредническая структура, которая требовалась, чтобы закупка браслетов для нужд службы формально считалась внутрисистемной — ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» («ЦИТОС»). Образовался он в результате переименования существующей структуры тюремного ведомства — «Торгового отдела «Вятка». Директором ЦИТОСа стал Определенов, который прежде возглавлял одну из дочерних региональных структур НПО «Мета». Сам Определенов на суде фактическую причастность к «Мете» опровергал и говорил, что принял предложение стать формальным директором ее местного филиала, «чтобы ездить на рыбалку в Астраханскую область».

У компании «Мета» не было технологий, помещений и штата, которые требовались для производства сложных электронных устройств для государственных нужд. Но директор предприятия Николай Мартынов с помощью Реймера «создал видимость» их наличия, считает гособвинение. Каждый браслет, согласно контракту, должен был стоить от 108 тыс. до 128 тыс. руб., хотя реальная его цена была гораздо ниже. Сам контракт на сумму 2,7 млрд руб. был заключен в апреле 2011 года. Деньги от закупки браслетов «Мета» обналичила через фирмы-однодневки. Всего из 2,7 млрд руб. 2,2 млрд руб. пошли на цели, не связанные с нуждами ФСИН. Из них 1,3 млрд руб. были похищены, а лично Реймер получил 140 млн руб.

Вопросы к контракту на поставку браслетов возникали в 2013 году у Счетной палаты, рассказала гособвинитель. Ведомство указало, что закон, кроме требования закупать тюремное оборудование только у внутрисистемных структур, содержит еще одно условие: эти структуры должны сами производить закупаемые устройства. ЦИТОС же, у которого ФСИН приобретал браслеты, закупал их у стороннего производителя — «Меты». Кроме того, качество браслетов, которые начали внедрять с конца 2011 года, оказалось крайне низким: проблемы были с ударопрочностью, аккумуляторами, антеннами, креплениями и программным обеспечением, отмечали в Счетной палате.

Экс-директор ФСИН был задержан и арестован в марте 2015 года. Свою вину он не признал. Расследование дела о хищениях на браслетах к тому времени длилось уже два года, и по нему проходил ряд экс-чиновников из команды Реймера. Еще в 2013 году СКР проверял Реймера на причастность к мошенничеству, но пришел к выводу о его невиновности. В июле 2016 года в особом порядке был осужден директор компании «Мета» Николай Мартынов, единственный из всех фигурантов дела признавший вину. Он получил три года и восемь месяцев колонии.

Реймер руководил ФСИН с 2009 по 2012 год. В июне 2012 года президент Владимир Путин своим указом освободил его от должности и назначил директором службы Геннадия Корниенко. Увольнение Реймера произошло вскоре после ряда скандалов с его участием: секретарша экс-главы ФСИН пожаловалась в СКР на сексуальные домогательства с его стороны, а ряд его подчиненных заявил​, что Реймер незаконно установил в их кабинетах прослушивающие устройства.

Фото: Александр Щербак / ТАСС
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