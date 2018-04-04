Бывшего адвоката и ведущего программы «Суд идет» Владимира Резника (Орешникова) посадили за мошенничество
4 апреля 2018 23:16
225
По словам Беловой, приговор был вынесен 29 марта по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
По данным обвинения, Резник получил от бизнесмена, которого обвиняли в незаконной банковской деятельности, вознаграждение в размере около 4,5 млн руб. За эти деньги он обещал повлиять на правоохранительные органы и добиться для предпринимателя условного срока.
В январе 2012 года телеведущий, на тот момент носивший фамилию Орешников, был приговорен к двум годам лишения свободы за мошенничество. Как сообщает «Росбалт», Орешников за 20 млн руб. пообещал бизнесмену Сергею Слободянику, которого подозревали в незаконной банковской деятельности, добиться перевода в статус свидетеля. Несмотря на выплату, бизнесмену предъявили обвинения. После этого адвокат предложил за 500 тыс. руб. добиться признания Слободяника невменяемым. Бизнесмен пожаловался на это в Следственный комитет.
Тогда же выяснилось, что Орешников не имел права работать адвокатом, так как его диплом был поддельным. Его лишили статуса адвоката адвокатской палаты Московской области. После выхода из колонии мужчина сменил фамилию, получил новый документ о высшем образовании и статус адвоката в адвокатской палате Тюменской области. В 2015 году его вновь лишили статуса, но он через год снова получил его в Чечне.
«Суд идет» — судебное ток-шоу, выходившее на телеканале «Россия», затем на «России 1» с 2005 по 2010 год. Передача шла в формате судебного заседания.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
4 апреля 2018 23:16
По данным обвинения, Резник получил от бизнесмена, которого обвиняли в незаконной банковской деятельности, вознаграждение в размере около 4,5 млн руб. Закон
224
4 апреля 2018 19:35
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия. Закон
160
4 апреля 2018 18:58
В судебном заседании подсудимый вину в совершении указанного преступления признал полностью, извинился перед сотрудником полиции. Закон
196
4 апреля 2018 18:45
Также судом удовлетворен иск прокурора о компенсации морального вреда потерпевшей стороне на сумму 300 000 рублей. Закон
144
4 апреля 2018 18:24
На данный момент полицейский подал рапорт об увольнении и находится на больничном. Закон
182
4 апреля 2018 17:58
Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей. Закон
160
Происшествия
4 апреля 2018 22:54
Происшествия
279
4 апреля 2018 21:26
Происшествия
189
4 апреля 2018 16:21
Нападавшая покончила с собой. Происшествия
161
Криминал
4 апреля 2018 13:49
Потерпевший, вызвав полицию, самостоятельно обезвредил злоумышленника. Криминал
158
4 апреля 2018 13:19
Учитывая непогашенную судимость, ему грозит большой срок. Криминал
156
4 апреля 2018 12:51
Преступники рассчитывали, что у нее большая пенсия. Криминал
154
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1487
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
860
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
773
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1672
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
963
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1061
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1647
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
998
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4300
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2432
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2915
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2796
Мероприятия