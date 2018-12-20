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Блогер Наталья Умярова освобождена условно-досрочно

20 декабря 2018 23:41
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Ходатайство Умяровой об УДО сегодня рассмотрел суд Советского района. По словам мужа фигурантки Евгения Миронова, ходатайство было удовлетворено. В силу судебное решение вступит через 10 дней, при условии, что никто его не будет оспаривать, передает "Самарское обозрение".

Трое самарских пользователей «Живого Журнала» — Дмитрий Бегун (63ru), Олег Иванец (ivanetsoleg) и Наталья Умярова (ne63ru) — были осуждены Самарским районным судом летом 2016 года. Все получили реальные сроки в колонии, причем ранее судимый Иванец — самый большой, 7 лет. Сейчас он содержится в Башкортостане в исправительной колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов. Идейный вдохновитель этой группы Дмитрий Бегун отбывает 6-летний срок в ИК-3 в Новокуйбышевске. Наталья Умярова получила 5 лет колонии общего режима, она отбывала срок в ИК-15 на Кряжу и затем в колонии-поселении.

Все трое фигурантов были взяты под стражу осенью 2015 года по итогам оперативных мероприятий, проведенных по заявлению гендиректора компании «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило. В версии силовиков, блогеры вымогали у него 3 млн руб. за снятие в «ЖЖ» негативных публикаций о его бизнесе. Умярову задержали сразу после того, как Шатило отдал ей первую часть суммы — 1 млн руб., потом взяли Бегуна и Иванца. 
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Комментарии



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