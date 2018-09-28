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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Бизнесмен Сергей Шатило теперь вынужден разрываться между двумя судами

28 сентября 2018 19:09
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Сегодня суд начнет разбираться в деталях досье на два томографа и реанимационный комплекс для новорожденных.
Сегодня суд начнет разбираться в деталях досье на два томографа и реанимационный комплекс для новорожденных.

Бизнесмен обвиняется в незаконном сбыте незарегистрированного медицинского изделия, передает «СО» ОНЛАЙН


Фото:   соцсети
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Комментарии



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Сегодня суд начнет разбираться в деталях досье на два томографа и реанимационный комплекс для новорожденных.
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