Бизнесмен Сергей Шатило теперь вынужден разрываться между двумя судами
28 сентября 2018 19:09
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Бизнесмен обвиняется в незаконном сбыте незарегистрированного медицинского изделия, передает «СО» ОНЛАЙН.
Фото: соцсети
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