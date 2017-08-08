Безработная тольяттинка, представившаяся судьей, осуждена за мошенничество

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Судебным следствием установлено, что к подсудимой обратилась женщина, в отношении которой было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении кредита.Подсудимая, представившись судьей, рассказала той, что имеет широкие связи в правоохранительных органах, и пообещала решить вопрос об освобождении ее от уголовной ответственности и прекращении исполнительного производства в отношении супруга обратившейся, имеющего задолженность по налогам в размере 87 000 рублей.За свои "услуги" подсудимая получила вознаграждение в сумме 114 000 рублей.Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимой наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. На момент вынесения приговора подсудимая уже вернула потерпевшей 55 тысяч рублей, суд обязал ее возместить оставшуюся сумму ущерба в размере 59 тысяч рублей.Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.