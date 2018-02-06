Бастрыкин: о готовящихся нападениях в трех российских школах знали руководство, некоторые ученики и родители

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«Во всех трех случаях нападения об этом было известно администрациям школ, некоторым школьникам, некоторым родителям, но не верили, не допускали, что это может произойти. Но это произошло», — сказал глава СК.По словам Бастрыкина, следователи выяснили, что все три случая связаны с посещением детьми сайтов о так называемых «колумбайнерах». «Все три случая связаны с тем, что ребята входили на сайты с соответствующими направленностями. Садистские сайты, где пропагандировалось насилие в школе, и сайт, я об этом не знал, посвященный событиям 1999 года в США, где школьник убил более 40 своих товарищей», — отметил он.В школе в Перми двое подростков совершили нападение с ножами на учеников 4-го класса. В результате произошедшего пострадали 14 детей и учительница. Ученик школы в Челябинской области во время драки на перемене ранил ножом сверстника. Подросток напал с топором на учеников школы в Улан-Удэ. Тогда пострадали шестеро детей и учительница.Ранее Бастрыкин заявлял, что нападения в школах являются следствием халатности.Фото: regnum.ru