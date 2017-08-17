Барду Новикову предъявлено обвинение в хищении 50 млн рублей у пайщиков жилищно-строительного кооператива

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Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, с декабря 2010 года по декабрь 2012 года Новиков совместно с двумя другими обвиняемыми «путем злоупотребления доверием» похитили крупную сумму у пайщиков кооператива «Бухта Квинс».По мнению следователей, обвиняемые знали, что часть строительных работ на объекте уже была выполнена частной строительной компанией, и денег на эти строительные работы больше не требуется. В результате часть суммы, поступившая от пайщиков, была перечислена нескольким юрлицам под предлогом оплаты строительных работ, фактически и так уже проведенных.Как сообщили правоохранители, в результате пострадали 60 человек, причинен материальный ущерб на сумму более 50 млн руб.Ранее суд поместил Новикова под подписку о невыезде. Также его обязали информировать правоохранительные органы обо всех своих перемещениях. В конце января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал земельный участок барда. В конце января шансонье пообещал пайщикам «Бухты Квинс» построить жилье в течение нескольких месяцев. По его словам, до конца 2017 года все пайщики получат квартиры.Александр Новиков ранее уже имел судимость. В 1985 году Свердловский суд приговорил его к десяти годам лишения свободы за сбыт фальсификата. В 1990 году он был освобожден, а Верховный суд отменил приговор за отсутствием состава преступления.