Авторитету «законовского» ОПС дали условный срок за незаконное получение сведений, составляющих гостайну
12 октября 2018 18:39
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За это покупатель Евгений Тихонов получил 3 года условно, передает «СО» ОНЛАЙН.
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Он покупал материалы "прослушки". Закон
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10 октября 2018 19:08
В настоящее время сотрудник полиции задержан, ему предъявлено обвинение, вину свою в совершении преступления он не признал. Закон
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