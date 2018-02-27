Автоледи из Сергиевска за нарушение ПДД заплатила 132 тысячи рублей штрафа

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В отделе судебных приставов Сергиевского района Самарской области было возбуждено сразу 82 исполнительных производства в отношении гражданки С., которая вовремя не оплатила штрафы Госавтоинспекции на общую сумму 50 тысяч рублей.В рамках исполнительных производств судебные приставы-исполнители вручили должнице копии постановлений о возбуждении исполнительных производств. Автоледи предупредили о том, что задолженность необходимо погасить в пятидневный срок, в противном случае в отношении нее могут быть вынесены постановления о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации испециального права на управление транспортными средствами.Лишение возможности покинуть пределы Российской Федерации или стать пешеходом не повлияли на женщину, и она продолжила игнорировать требования судебных приставов. В отношении водителя было вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора в соответствии со статьей «Об исполнительном производстве» в размере 7% от суммы задолженности, но не менее 1 тысячи рублей по каждому исполнительному производству, как было прописано в постановлениях о возбуждении исполнительных производств. В результате долггражданки С. составил 132 тысячи рублей.Увеличив задолженность в 2,5 раза, женщина оплатила в полном объеме штрафы и исполнительский сбор. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.Узнать о своих долгах, а также оплатить их можно посредством «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП России по Самарской области по ссылке: http://r63.fssprus.ru, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области