АвтоВАЗ отказал в выплате 500 тысяч рублей работнику, получившему инвалиднось из-за тяжёлые условия труда на заводе

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Согласно материалам дела, Хамидуллин проработал на ВАЗе более 37 лет и был признан инвалидом второй группы по профессиональному заболеванию бессрочно.Экспертиза показала, что причиной заболевания стали тяжёлые условия труда на заводе.Однако, суд постановил выплатить инвалиду денежную сумму, почти втрое меньшую, чем настаивал истец. Хамидуллин должен получить в счёт компенсации морального вреда 180 тысяч рублей, плюс 5000 рублей - за расходы на оплату услуг представителя.Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин