АвтоВАЗ отказал в выплате 500 тысяч рублей работнику, получившему инвалиднось из-за тяжёлые условия труда на заводе
5 июня 2017 20:06
115
Согласно материалам дела, Хамидуллин проработал на ВАЗе более 37 лет и был признан инвалидом второй группы по профессиональному заболеванию бессрочно.
Экспертиза показала, что причиной заболевания стали тяжёлые условия труда на заводе.
Однако, суд постановил выплатить инвалиду денежную сумму, почти втрое меньшую, чем настаивал истец. Хамидуллин должен получить в счёт компенсации морального вреда 180 тысяч рублей, плюс 5000 рублей - за расходы на оплату услуг представителя.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
5 июня 2017 21:10
В суд направлено уголовное дело по факту 31 эпизода мошенничества. Закон
279
5 июня 2017 20:48
Площадки покрыты щебнем, огорожены забором, въезды на территории ограничены автоматическими шлагбаумами. На въездах на участки располагаются будки охраны,... Закон
158
5 июня 2017 20:22
Суд признал Петросянца и Реймова виновными и назначил наказание в виде 16 и 17 лет лишения свободы соответственно, обоим суд определил отбывать назначенное... Закон
198
5 июня 2017 20:06
Он должен получить в счёт компенсации морального вреда 180 тысяч рублей. Закон
114
5 июня 2017 18:40
Установлено, что на южной окраине села Артюшкино Шенталинского района Самарской области на расстоянии 50 метров от автодороги стихийно образовалась свалка... Закон
174
5 июня 2017 17:13
Руководитель Департамента градостроительства и архитектуры администрации г.о. Самара Сергей Рубаков прокомментировал новость о своем задержании за... Закон
1284
5 июня 2017 16:50
Самарский адвокат, общественный деятель и защитник одной из сторон Андрей Соколов прокомментировал новость о том, что дело о конфликте в автобусе 70 маршрута... Закон
303
Происшествия
5 июня 2017 22:47
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 5 единиц техники. Происшествия
105
5 июня 2017 22:38
Неисправное оборудование заменено, проводится диагностика и установление причины неисправности. Происшествия
147
5 июня 2017 18:04
на месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и пожарные. Происшествия
561
Криминал
5 июня 2017 12:20
Его задержали за незаконное получение 2,5 млн рублей. Криминал
1209
5 июня 2017 11:14
Она воспользовалась потасовкой знакомых мужчин. Криминал
281
5 июня 2017 10:50
Их жертвой стал знакомый молодой человек. Криминал
183
Видео
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
396
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1404
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
810
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1520
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1628
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1809
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1615
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1284
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
875
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1179
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2445
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3448
Мероприятия