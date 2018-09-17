Аргентинца наказали за непристойную шутку над россиянкой во время ЧМ‐2018

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Аналогичный приговор ждёт ещё двоих аргентинцев за то, что они попросили мужчину в тюрбане сказать на камеру слово "бомба" по-испански.Во время чемпионата мира 47-летний Нестор Пенови выложил в Сеть видео, на котором просил россиянку, не говорящую по-испански, повторять за ним слова "сексистского содержания".После выходки мужчины ему по инициативе властей Аргентины запретили посещать оставшиеся матчи ЧМ и он был вынужден отправиться домой.