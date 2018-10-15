Арбитражный суд вынес решение, согласно которому «Тольяттиазот» выплатит более 800 млн руб. налогов

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Напомним, что в данный момент в картотеке Арбитражного суда Самарской области находится несколько дел, связанных с взысканием недоплаченных предприятием налогов за 2012–2013 гг. на общую сумму в 1,5 млрд руб. По двум из них, касающихся реализации в 2012 г. аммиака и карбамида (основной продукции химкомбината), решения были вынесены 30 августа и 11 сентября текущего года. В обоих случаях суд встал на сторону налоговиков, взыскав с тольяттинского завода 42,7 млн и 23 млн руб. соответственно. Таким образом, с учетом постановления от 9 октября, из заявленных налоговиками 1,5 млрд ТОАЗ уже обязан доплатить почти 900 млн руб.Три решения Арбитражного суда Самарской области в очередной раз подтвердили два важных факта: первый - ТОАЗ продавал свою основную продукцию (аммиак и карбамид) по заниженным ценам швейцарской фирме Nitrochem Distribution AG; второй - семьи Махлаев и Циви (Андреас Циви владеет Nitrochem через Ameropa AG) являются мажоритарными акционерами ТОАЗа. При этом данные факты имеют преюдициальное значение (то есть, не будут нуждаться в дополнительном доказывании и проверке) для всех уголовных дел, возбужденных против владельцев и руководителей ТОАЗа и его эксклюзивного трейдера Nitrochem.Это уже далеко не первые проблемы тольяттинского химкомбината с налоговыми органами. Ранее они уже доначислили ТОАЗу 461 млн руб. вместе со штрафами и пенями за 2009 г., 525 млн руб. – за 2010 г., 617 млн руб. – за 2011 г., то есть свыше 1,6 млрд руб. за три года. Законность и обоснованность претензий контролирующего органа в каждом из трех эпизодов была подтверждена всеми судебными инстанциями вплоть до Верховного суда РФ. Преюдициальные факты, установленные в ходе судов по налогам ТОАЗа, имеют важное значение для уголовного дела о хищении продукции ТОАЗа на 86 млрд руб., которое сейчас рассматривается в Комсомольском районном суде Тольятти, т.к. подтверждают показания свидетелей обвинения, ранее данные в этом процессе.Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом в конце 2012 г. по факту хищения 86 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» в 2008–2011 гг. как раз путем продажи основной продукции завода – аммиака и карбамида – по заниженным ценам швейцарской фирме Nitrochem Distribution AG, которая затем продавала продукцию на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница, которая выводилась из-под налогообложения в России, по версии обвинения, никогда не возвращалась на предприятие и распределялась между скрывающимися в Европе и США обвиняемыми – совладельцами ТОАЗа Владимиром и Сергеем Махлаями, экс-генди?ректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и ди?ректором Nitrochem Беатом Рупрехтом-Ведемайером. В результате ущерб был нанесен самому предприятию, его миноритарным акционерам, а также бюджетам всех уровней, недополучивших миллиарды рублей налоговых платежей.Хотя в рамках уголовного дела суд рассматривает период 2008–2011 гг., новые претензии со стороны налоговой инспекции четко указывают на то, что практика трансфертного ценообразования и незаконная продажа продукции через аффилированный офшор Nitrochem продолжилась и после 2011 г. Учитывая внушительные масштабы махинаций, не исключено, что в скором времени будут возбуждены новые уголовные дела по факту мошенничества и уклонения от уплаты налогов.