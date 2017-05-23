Апелляционный суд оставил без изменения приговор самарскому адвокату: 5 лет он проведет в колонии

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Установлено, что Мамедов, являясь адвокатом «Самарской коллегии адвокатов №69» под предлогом дальнейшей передачи денег неустановленному лицу за способствование в смягчении приговора осужденному, путем обмана, убедил супругу осужденного в необходимости передачи ему 1 550 000 рублей.Довести до конца свой преступный умысел Мамедов не смог, поскольку после получения денег был задержан сотрудниками УФСБ России по области.Мамедов и его адвокат не согласились с приговором и обжаловали его в апелляционном порядке.Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда согласилась с мнением прокурора, сочла возражения на доводы жалобы адвоката и осужденного обоснованными и оставила приговор без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.