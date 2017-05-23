Апелляционный суд оставил без изменения приговор самарскому адвокату: 5 лет он проведет в колонии
23 мая 2017 18:32
220
Установлено, что Мамедов, являясь адвокатом «Самарской коллегии адвокатов №69» под предлогом дальнейшей передачи денег неустановленному лицу за способствование в смягчении приговора осужденному, путем обмана, убедил супругу осужденного в необходимости передачи ему 1 550 000 рублей.
Довести до конца свой преступный умысел Мамедов не смог, поскольку после получения денег был задержан сотрудниками УФСБ России по области.
Мамедов и его адвокат не согласились с приговором и обжаловали его в апелляционном порядке.
Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда согласилась с мнением прокурора, сочла возражения на доводы жалобы адвоката и осужденного обоснованными и оставила приговор без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
23 мая 2017 20:18
По итогам проверки выявлены нарушения законодательства, в целях устранения которых в адрес министра внесено представление. Закон
28
23 мая 2017 18:32
Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Закон
219
23 мая 2017 14:44
Руководитель фирмы, Марущак Александр Николаевич, 1974 года рождения на последнем судебном заседании во время перерыва скрылся из зала суда. Закон
189
22 мая 2017 22:57
Росалкогольрегулирование (РАР) разрешило малым производителям пива, сидра и медовухи продолжать выпуск продукции даже в случае, если оно выдало решение о... Закон
213
22 мая 2017 22:31
Уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма направлено в суд. Закон
167
22 мая 2017 19:16
В ходе ссоры он нанес своей дочери, 1975 года рождения, не менее 14 ударов по голове металлической гантелью. Закон
781
22 мая 2017 18:18
Фигурантом оказался 50-летний гражданин Израиля, который в состоянии алкогольного опьянения пытался открыть в полете дверь самолета. Закон
255
Происшествия
23 мая 2017 17:37
Его выбор пал на женщину, у которой точно должны были быть деньги. Происшествия
94
23 мая 2017 17:06
В результате аварии пострадал водитель иномарки. Происшествия
179
23 мая 2017 14:12
Прокуратура Тольятти возбудила уголовное дело по факту загрязнения почвы химикатами. Происшествия
223
Криминал
23 мая 2017 11:28
Ее задержали сотрудники Росгвардии. Криминал
229
23 мая 2017 10:29
Пострадавший мужчина попал в больницу. Криминал
143
23 мая 2017 10:08
Ранее мужчина пртребовал у нее деньги. Криминал
125
Видео
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
665
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
602
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1277
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1402
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1584
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2871
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1527
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1171
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
695
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1068
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2324
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3325
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают