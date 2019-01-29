Анонимные сообщения о "заминировании" лечебных учреждений Самары проверяются правоохранительными органами
29 января 2019 16:40
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Осуществляется осмотр помещений. В данный момент информация подтверждения не получила.
Напоминаем, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма – уголовно наказуемое деяние, передает пресс-служба облправительства.
Для сведения:
Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.
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