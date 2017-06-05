Андрей Соколов: «Обычная ситуация, которая возникает в общественном транспорте, не должна нести какую-то политическую оценку».

196

«Административное рассмотрение материалов завершено, мы ожидаем постановления суда на эту тему. Это касается исключительно той ситуации, которая возникла. Состоялось мировое соглашение, по условиям которого стороны удовлетворены, они исчерпали конфликт и приняли решение воздержаться от комментариев. И перевозчик, и пассажир объяснили друг другу свою позицию, нашли возможность примириться. Обычная ситуация, которая возникает в общественном транспорте, не должна нести какую-то политическую оценку. И внимания СМИ к этому незначительному инциденту слишком много. Полагаю, что все завершится в рамках административного производства. Поскольку досудебная процедура завершилась успешно, никаких исков и взаимных претензий нет».