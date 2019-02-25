Американец отсидел 39 лет за преступление, которого не совершал. Теперь он получит 21 миллион долларов компенсации
25 февраля 2019 19:56
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71-летнему американцу Крейгу Коули, который отсидел в тюрьме 39 лет по ложным обвинениям, в качестве компенсации заплатят 21 миллион долларов, передает Meduza. Власти калифорнийского города Сими-Вэлли сообщили, что с Коули заключено соответствующее внесудебное соглашение. «Хотя никакая сумма денег не может компенсировать то, что случилось с мистером Коули, урегулирование этого дела — правильное решение и для него, и для нашего города», — заявил мэр Сими-Вэлли Эрик Левитт.
Крейг Коули был осужден за преступление, которое произошло в ноябре 1978 года. 24-летнюю Ронду Уичт и ее четырехлетнего сына Дональда задушили в их квартире в Сими-Вэлли. Перед убийством женщину изнасиловали. Двое соседей заявили, что слышали шум борьбы в 5:30 утра. Одна соседка также рассказала, что выглянула в окно и увидела во дворе дома фургон 31-летнего Крейга Коули, работавшего менеджером в ресторане. Ранее у него были отношения с Рондой Уичт. Коули заявил, что сидел с друзьями в ресторане до 4:30 утра, а потом поехал домой. При обыске у него обнаружили окровавленное полотенце и футболку убитого ребенка. Кроме того, на теле Коули нашли ссадины и царапины. Подозреваемый был арестован.
Во время первого суда над Коули в апреле 1979 года коллегия присяжных не смогла вынести вердикт. На втором судебном процессе в 1980 году Коули признали виновным в двойном убийстве и изнасиловании. Его приговорили к пожизненному заключению без права на помилование. Сам обвиняемый не признал вину. Через 10 лет его дело попало в руки детективу Майклу Бендеру. Он пришел к выводу, что во время расследования полиция проигнорировала доказательства, которые указывали на других подозреваемых. Бендер не раз подавал прошения о пересмотре дела Коули в государственные органы, включая офис генерального прокурора Калифорнии. В 2016 году его усилия увенчались успехом — полиция Сими-Вэлли возобновила расследование.
Несмотря на то, что улики по делу Коули должны были быть уничтожены много лет назад по решению суда, их нашли на складе частной медицинской лаборатории. Кусочек простыни, на которой лежало тело Ронды Уихт, отправили на ДНК-анализ (при расследовании преступлений в 1970-х годах этот метод еще не использовался). Экспертиза показала, что на простыне были следы спермы и, предположительно, слюны, но принадлежали они не Коули. Его ДНК не нашли и на футболке сына Ронды Уихт. Кроме того, детективы провели следственный эксперимент в квартире соседки убитой и выяснили, что ранним утром она не могла детально рассмотреть припаркованные перед домом машины. Это значит, что ее показания могли быть ошибочны.
В ноябре 2017 года шеф полиции Сими-Вэлли Дэвид Ливингстон и прокурор округа Вентура Дэйв Тоттен поддержали прошение о помиловании Коули с учетом новых доказательств по делу. Губернатор Калифорнии Эдмунд Джеральд Браун помиловал осужденного, заявив, что тот был «образцовым заключенным» и посвятил себя религии. «Мистер Коули переносил свое длительное и несправедливое заключение с невероятным достоинством», — отметил губернатор. 39 лет, которые отсидел Коули, стали самым длительным тюремным сроком, отмененным в Калифорнии. Заключенного выпустили из тюрьмы 22 ноября 2017 года, накануне Дня благодарения. Он отметил праздник с Майклом Бендером и его семьей. Настоящий убийца Ронды Уихт и ее сына не найден до сих пор.
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