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Алма-Атинской не удалось обезопаситься

7 февраля 2018 23:49
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Самарский областной суд занял сторону мэрии в споре с собственниками земли.
Как сообщает «СО» ОНЛАЙН ©, история с попытками легализовать проект планировки территории под нелегально построенными коммерческими объектами тянется с 2015 года. С 90-х годов на бывшей дачной земле выросло порядка 50-70 коммерческих построек. В последние несколько лет весь этот самострой попал под угрозу сноса, и собственники участков начали спасать активы.

Инициативную группу возглавил бизнесмен Аргирис Гарагашев, собственник участка площадью 3700 кв.м. В 2015 году департамент градостроительства Самары разрешил общественникам подготовить проект планировки территории улицы Алма-Атинской в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загора. Документация достаточно оптимистично проходила согласования и публичные слушания.

И тут в планы предпринимателей с Алма-Атинки вмешались силовики. В мае 2017 года отправили под домашний арест руководителя ДГС Сергея Рубакова, который и продвигал проект планировки и реконструкции Алма-Атинки. Уже летом 2017 года, в отсутствие Рубакова, глава Самары Олег Фурсов издал постановление, отклоняющее проект Гарагашева. Основаниями стало то, что в проектной документации не указаны отступы от «красных линий», а сам створ «красных линий» недостаточно расширен. Кроме того, в проекте не определена охранная зона линейных объектов – газопровода и водопровода.

Без утвержденного ППТ с сокращенными красными линиями, постройки на Алма-Атинке являются незаконными и могут попасть под снос
Ширина створа «красных линий» вообще сейчас является основным камнем преткновения между бизнесменами с Алма-Атинки и мэрией. Проект планировки подразумевает минимальную ширину створа – 40 метров, чтобы уже построенные здесь здания не пошли под снос. Мэрия настаивает на ширине створа в 50-75 метров вместо имеющихся 95-110 метров.

Осенью 2017 года г-н Гарагашев обратился с иском в суд Октябрьского района и выиграл дело. Суд первой инстанции признал постановление главы незаконным и подлежащим отмене, властей обязали согласовать проект.

Следующим этапом стало рассмотрение в апелляционной инстанции Самарского областного суда – оно состоялось вчера и продолжалось до позднего вечера. Председательствующая в процессе судья Ирина Вачкова задавала представителям мэрии вполне резонные вопросы – почему проект сначала успешно проходил все необходимые согласования, а потом его вдруг признали негодным?

Вразумительно ответить на этот вопрос юристы горадминистрации не могли. Суд также поинтересовался сегодняшней шириной проезжей части Алма-Атинки (7 метров) и тем, существует ли у муниципалитета проект реконструкции этой улицы (нет, не имеется). В итоге областной суд все-таки отменил решение Октябрьского суда, рекомендовав инициативной группе еще раз доработать проект в части указания охранных зон водопровода и газопровода.  
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Комментарии



Закон
7 февраля 2018  23:49
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