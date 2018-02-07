Алма-Атинской не удалось обезопаситься
7 февраля 2018 23:49
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Инициативную группу возглавил бизнесмен Аргирис Гарагашев, собственник участка площадью 3700 кв.м. В 2015 году департамент градостроительства Самары разрешил общественникам подготовить проект планировки территории улицы Алма-Атинской в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загора. Документация достаточно оптимистично проходила согласования и публичные слушания.
И тут в планы предпринимателей с Алма-Атинки вмешались силовики. В мае 2017 года отправили под домашний арест руководителя ДГС Сергея Рубакова, который и продвигал проект планировки и реконструкции Алма-Атинки. Уже летом 2017 года, в отсутствие Рубакова, глава Самары Олег Фурсов издал постановление, отклоняющее проект Гарагашева. Основаниями стало то, что в проектной документации не указаны отступы от «красных линий», а сам створ «красных линий» недостаточно расширен. Кроме того, в проекте не определена охранная зона линейных объектов – газопровода и водопровода.
Без утвержденного ППТ с сокращенными красными линиями, постройки на Алма-Атинке являются незаконными и могут попасть под снос
Ширина створа «красных линий» вообще сейчас является основным камнем преткновения между бизнесменами с Алма-Атинки и мэрией. Проект планировки подразумевает минимальную ширину створа – 40 метров, чтобы уже построенные здесь здания не пошли под снос. Мэрия настаивает на ширине створа в 50-75 метров вместо имеющихся 95-110 метров.
Осенью 2017 года г-н Гарагашев обратился с иском в суд Октябрьского района и выиграл дело. Суд первой инстанции признал постановление главы незаконным и подлежащим отмене, властей обязали согласовать проект.
Следующим этапом стало рассмотрение в апелляционной инстанции Самарского областного суда – оно состоялось вчера и продолжалось до позднего вечера. Председательствующая в процессе судья Ирина Вачкова задавала представителям мэрии вполне резонные вопросы – почему проект сначала успешно проходил все необходимые согласования, а потом его вдруг признали негодным?
Вразумительно ответить на этот вопрос юристы горадминистрации не могли. Суд также поинтересовался сегодняшней шириной проезжей части Алма-Атинки (7 метров) и тем, существует ли у муниципалитета проект реконструкции этой улицы (нет, не имеется). В итоге областной суд все-таки отменил решение Октябрьского суда, рекомендовав инициативной группе еще раз доработать проект в части указания охранных зон водопровода и газопровода.
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