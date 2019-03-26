Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога
26 марта 2019 23:52
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Ранее в СМИ появилась информация, что специалист-кинолог службы авиационной безопасности аэропорта в состоянии сильного алкогольного опьянения издевался над собакой породы русский спаниель, принадлежащей кинологической службе аэропорта: душил, бил ногами, подвесил за поводок на забор.
Очевидцы обратились в полицию, была начата проверка.
"Сотрудник уволен", - сказала собеседница агентства.
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