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Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога

26 марта 2019 23:52
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Он в состоянии сильного алкогольного опьянения издевался над собакой породы русский спаниель, принадлежащей кинологической службе аэропорта: душил, бил ногами, подвесил за поводок на забор.
Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога службы авиационной безопасности аэропорта, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани.

Ранее в СМИ появилась информация, что специалист-кинолог службы авиационной безопасности аэропорта в состоянии сильного алкогольного опьянения издевался над собакой породы русский спаниель, принадлежащей кинологической службе аэропорта: душил, бил ногами, подвесил за поводок на забор.

Очевидцы обратились в полицию, была начата проверка.

"Сотрудник уволен", - сказала собеседница агентства.
 
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Комментарии



Закон
26 марта 2019  23:52
Он в состоянии сильного алкогольного опьянения издевался над собакой породы русский спаниель, принадлежащей кинологической службе аэропорта: душил, бил ногами, подвесил за поводок на забор.
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