Адвокат рассказал о задержании в Москве экс-жены главреда МК

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Бывшую супругу главного редактора и владельца «Московского комсомольца» Павла Гусева Евгению Ефимову, которая на протяжении нескольких месяцев делит с ним совместно нажитое имущество, проверяют на причастность к преступлению по ч.4 ст.159. Об этом РБК рассказал адвокат Ефимовой Тимур Маршани.«Ее пока отпустили. Завтра она вызвана на допрос в ЦАО города Москвы. Сегодня тоже будут следственные действия, — рассказал Маршани. — Сейчас у нее нет никакого процессуального статуса, обвинение пока не предъявлено, она просто вызвана для дачи объяснений». Ранее он рассказал РБК о том, что Ефимова была задержана и доставлена в изолятор временного содержания.Адвокат уточнил, что ей вменяют ч. 4 ст. ​159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), отказавшись сообщить детали дела.