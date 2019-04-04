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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Адвокат подавшего иск на Баскова и Бузову инвалида рассказал о ходе дела

4 апреля 2019 14:55
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47-летний инвалид первой группы из Анапы, который потерял вложенные в
Адвокат Тимур Маршани, представляющий в московском суде интересы инвалида из Анапы, подавшего иск на "Кэшбери" и артистов Николая Баскова и Ольгу Бузову, рассказал РИА Новости о диалоге со стороной ответчиков.

Дмитрий Ружников, 47-летний инвалид первой группы из Анапы, который потерял вложенные в "Кэшбери" 880 тысяч рублей, в начале марта подал в суд на Николая Баскова и Ольгу Бузову, рекламировавших компанию. Ранее Ружников рассказал РИА Новости, что вложился в "Кэшбери" именно под влиянием рекламных роликов, и теперь, после того, как потерял последние деньги, не имеет средств к существованию.

Согласно данным на сайте Кунцевского суда Москвы, соответчиками Баскова и Бузовой по иску значатся также ООО "Кэшбери" и Матюгина Н.Г. По информации адвоката Тимура Маршани, это сотрудница организации, которой непосредственно перечислялись деньги. Первое заседание по делу назначено на 11 апреля.

"Мы ведем переговоры. Общение, диалог есть, но напрямую контактов мы пока еще не можем выстроить. Диалог нормальный, приемлемый для всех", - сообщил РИА Новости адвокат Маршани.

"В любом случае поиск компромисса – наиболее удобное и перспективное направление взаимодействия… Насколько они к этому готовы, покажет само заседание", - добавил он.

В конце сентября 2018 года ЦБ сообщил, что передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери", в деятельности которых прослеживались признаки финансовой пирамиды: принципы сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивная реклама в СМИ и социальных сетях. Через две недели глава "Кэшбери" Артур Варданян объявил о перерыве в ее работе, а 1 ноября - о закрытии проекта и намерении создать "нового гиганта финансово-инвестиционной индустрии".

Потенциальный ущерб пострадавшим от действий финансовой пирамиды "Кэшбери", по консервативной оценке, может составить 3 миллиарда рублей или более, сообщил 25 декабря РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. 


Фото:   соцсети
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Комментарии



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47-летний инвалид первой группы из Анапы, который потерял вложенные в
Адвокат подавшего иск на Баскова и Бузову инвалида рассказал о ходе дела
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