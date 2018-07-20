Администратор самарского кафе попал под уголовное дело за дачу взятки сотруднику Роспотребнадзора

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По версии следствия, в июне 2018 года подозреваемый, являясь администратором одного из кафе города Самары, передал 200 тысяч рублей эксперту отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора Самарской области за не проведение проверки в кафе.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.