Абрамович просил швейцарский суд запретить местным СМИ сообщать данные о его попытке получить вид на жительство
27 февраля 2018 22:59
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По данным SonntagsZeitung, отказ запретить СМИ вообще писать о деле Абрамовича швейцарский суд (ранее суд в Цюрихе запретил обнародовать подробную информацию о запросе вида на жительство и отказе от него, допустив публикацию общих сведений) объяснил заботой о свободе слова и нежеланием брать на себя обязанности цензора.
«Свобода средств массовой информации — один из центральных элементов свободы слова, она играет роль связующего звена между государством и обществом и помогает обеспечивать контроль за властью», — цитирует SonntagsZeitung решение Федерального суда.
В документе отмечается также, что, будучи одним из богатейших людей мира, Абрамович должен отвечать на большее число вопросов, чем обычный человек. В довершение дела суд обязал Абрамовича выплатить 5 тыс. швейцарских франков в счет погашения судебных издержек.
В SonntagsZeitung заверили, что продолжат борьбу за полное снятие запрета на публикацию сведений о попытках Абрамовича получить вид на жительство в Швейцарии.
В начале февраля SonntagsZeitung сообщала, что Абрамович хотел поселиться на территории общины Бане, в которую входит горнолыжный курорт Вербье. Заявка была подана в муниципалитет общины, а также в Службу народонаселения и миграции кантона Вале.
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