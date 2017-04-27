За незаконный отстрел косули осужден житель села Кирилловка

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Судебным следствием установлено, что Бамбуров, находясь на подсолнечном поле в пределах территории охотничьих угодий ООО РОХ «Елисеевское», не имея лицензии и путевки на отстрел, увидел косулю и произвел выстрел, от которого животное погибло. В результате действий Бамбурова причинен ущерб Департаменту охоты и рыболовства области на сумму 60 тысяч рублей, который он возместил в ходе расследования уголовного дела.Суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере семь тысяч рублей в доход государства, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.