Жительница Самарской области оплатила долг по кредиту, когда ее не пустили за рубеж

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В отделе судебных приставов Автозаводского района № 1 г. Тольятти в отношении гражданки Ч. было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу кредитной организации в размере почти 300 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями был принят комплекс мер по принудительному взысканию задолженности, в том числе должница была ограничена в праве выезда за пределы Российской Федерации.Женщина продолжала не предпринимать никаких мер к самостоятельному погашению задолженности ровно до тех пор, пока не собрался провести отпуск за границей. Не желая оставаться невыездной в преддверии вылета в жаркие страны, гражданка Ч. полностью погасила всю сумму задолженности.Исполнительное производство в отношении нее было окончено, а запреты сняты.Всего же за 12 месяцев 2018 года работниками Управления ФССП России по Самарской области было вынесено более 70 тысяч постановлений об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации в отношении должников. В результате удалось взыскать свыше 12 миллионов рублей.