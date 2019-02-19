В Самарской области сотрудники Росгвардии привлекли к ответственности охотников-нарушителей
19 февраля 2019 10:06
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В Самарской области сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области провели масштабный рейд по выявлению нарушений правил оборота гражданского охотничьего оружия. В оперативно-профилактическом мероприятии приняли участие сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы, авиационного отряда специального назначения и ОМОН.
Объектом проверки стали охотничьи угодья в Шенталинском, Исаклинском, Сергиевском и Красноярском районах губернии. В ходе рейда проверено семь жителей Самарской области. Офицеры Росгвардии выявили два нарушения правил оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности, сотрудники ЦЛРР изъяли у них три единицы гражданского охотничьего оружия.
Начальник отделения контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области подполковник полиции Алексей Вдовин отметил, что такие профилактические мероприятия в регионе проводятся на регулярной основе. «Помимо сотрудников Росгвардии, в рейдах принимают участие представители департамента охоты и рыболовства Самарской области, а также сотрудники территориальных органов внутренних дел. Самые распространенные правонарушения – нахождение в охотничьих угодьях без путевок на добычу животных, не соблюдение правил перевозки и транспортирования оружия, нахождение в охотугодьях с просроченными разрешениями» – рассказал подполковник Вдовин.
В 2018 году на территории Самарской области проведено более 150 совместных рейдов. Проверено свыше 1000 граждан, находившихся в охотничьих угодьях с оружием. Выявлено 33 нарушения правил оборота оружия, порядка 30 нарушений правил охоты, все граждане привлечены к административной ответственности.
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