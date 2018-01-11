В Самарской области сотрудниками полиции уничтожено более полутора тысяч единиц игорного оборудования

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Сотрудниками территориальных подразделений УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области за текущий год проделана масштабная работа по выявлению и пресечению деятельности игорных заведений на территории региона.За указанный период возбуждено более 60 уголовных дел по статье 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные организация и проведение азартных игр». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает облМВД.Сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области со складов по решениям судов выдано более 1,5 тысяч единиц игрового оборудования специализированным организациям с целью последующего уничтожения. В их числе – мониторы, системные блоки, материнские платы, игровые аппараты (терминалы), покерные столы и другое.Так, на днях было уничтожено игорное оборудование по уголовным делам, приговоры по которым вынесены в 2016-2017 годах.Кировским районным судом г. Самары принято решение об уничтожении 6 игровых терминалов, 38 системных блоков, 38 мониторов по уголовному делу в отношении организатора незаконной игорной деятельности, которому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1,6 года.По решению того же суда вынесен приговор в отношении группы лиц по предварительному сговору и назначено наказание в виде штрафов в d сумме более 400 тысяч рублей четырем жителям региона, в том числе организатору незаконной игорной деятельности. Его суд приговорил к лишению свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в размере 200 000 руб. Принято решение об уничтожении изъятого игорного оборудования.Деятельность по выявлению, пресечению и профилактике преступлений в сфере незаконной организации и проведения азартных игр будет продолжена полицейскими и в дальнейшем.