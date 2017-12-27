В Самарской области подведены итоги операции «Арсенал»

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В Главном управлении МВД России по Самарской области подведены итоги комплексной оперативно-профилактической операции «Арсенал». Основная цель операции – предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. В рамках проводимых мероприятий полицейские, в том числе, проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия, сообщает облМВД.В ходе операции сотрудники органов внутренних дел Самарской области изъяли:58 единиц оружия, находившегося в незаконном обороте, а также официально зарегистрированного, но хранившегося с нарушением закона;5769 патронов различного калибра;Органы предварительного следствия возбудили 20 уголовных дел по фактам незаконного хранения и изготовления оружия. Полицейские выявили 28 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.Так, в рамках операции «Арсенал» сотрудниками ОМВД России по Безенчукскому району был задержан местный житель 1970 года рождения, подозреваемый в причастности к незаконному хранению боеприпасов. Из собранных материалов следует, что мужчина был остановлен инспекторами дорожно-патрульной службы за нарушение Правил дорожного движения - проезд на запрещающий сигнал светофора. При разговоре с сотрудниками ОГИБДД водитель сильно нервничал, путался в ответах на вопросы. Полицейские приняли решение задержать мужчину и доставить в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, сотрудниками уголовного розыска в куртке мужчины было обнаружено и изъято тринадцать предметов, похожих на боеприпасы. Согласно справке об исследовании экспертов Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области, изъятые предметы являются штатными боеприпасами калибра 5,6 мм, пригодными для стрельбы.По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», возбуждено уголовное дело.Сотрудники полиции напоминают, что граждане, добровольно сдавшие в полицию оружие, находящееся в незаконном обороте, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления.