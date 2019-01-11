В Самаре закрыли игровой салон

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Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Самаре пресекли работу нелегального игорного заведения. Незаконная деятельность осуществлялась в зале, расположенном в административном здании в Кировском районе областного центра.Сотрудники органов внутренних дел установили и задержали предполагаемого организатора незаконной деятельности – безработную ранее не судимую жительницу Самары 1992 года рождения. В ходе проведения мероприятия полицейские изъяли компьютерное оборудование и денежные средства.СУ СК России по Самарской области по материалам, собранным полицейскими, возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.