В Самаре в квартире дома на улице Клинической обнаружены тела мужчины, его жены и двухлетней дочери

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По версии следствия, 19 ноября 2018 года отец семейства нанес своей жене и дочери ножевые ранения, от которых они скончались, а затем покончил с собой.По данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, назначены судебно – медицинские экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области