В Кинельском районе Самарской области полицейские обнаружили нелегальных мигрантов
7 ноября 2018 09:54
150
На днях полицейские провели операцию на территории поселка Алексеевка Кинельского района. В операции были задействованы сотрудники подразделения Управления по вопросам миграции, Госавтоинспекции, бойцы ОМОНа самарского управления Росгвардии. Основными объектами проверки стали точки общественного питания, стоянки автотранспорта и гостиничные комплексы.
Правоохранителями выявлены 97 иностранцев. Из них: 14 мигрантов, осуществляли трудовую деятельность без патентов на работу, 8 иностранцев незаконно находились на территории Российской Федерации, 3 из них выдворены за пределы России. Все правонарушители привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Сумма штрафов составила 48 000 рублей, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 ноября 2018 09:54
Еще несколько иностранцев работали незаконно. Закон
147
6 ноября 2018 12:14Решение Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области по гражданскому делу № 2-4784/2018 от 23 октября 2018 года
Решение Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области по гражданскому делу № 2-4784/2018 от 23 октября 2018 года по иску Тольяттинской общественной... Закон
42
4 ноября 2018 14:20
В ночь происшествия дети находились в доме одни. Закон
524
2 ноября 2018 21:02
Теперь в Уфе вынесли решение и в отношении Павла Яромчука, чьи биоматериалы обнаружили на теле 23-летней потерпевшей. Закон
717
2 ноября 2018 15:20
В настоящее время по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Закон
354
2 ноября 2018 14:13
14 лет Терехов находился в розыске и скрывался, проживая вне территории Самарской области. Закон
434
2 ноября 2018 13:00
Он был задержан с поличным сотрудниками Управления при получении от посредников 400 тысяч рублей. Закон
300
Происшествия
7 ноября 2018 12:39
Пока не понятно, напали ли животные на мужчину при жизни. Происшествия
28
7 ноября 2018 11:44
Автобус не уступил дорогу легковушке. Происшествия
92
7 ноября 2018 10:20
За уклонение от обязательных работ должнику по алиментам предстояло предстать перед судом. Происшествия
97
Криминал
7 ноября 2018 12:14
Уголовное дело против них направлено в суд. Криминал
52
7 ноября 2018 11:53
Попытку пресекли бойцы спецподразделения «Гром». Криминал
73
7 ноября 2018 11:20
Молодой человек признался, что у него нет сомнений в осуществимости угрозы. Криминал
86
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
652
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
735
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
720
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
738
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
673
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1317
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1031
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1396
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1461
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2583
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1965
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
2138
Мероприятия