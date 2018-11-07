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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Кинельском районе Самарской области полицейские обнаружили нелегальных мигрантов

7 ноября 2018 09:54
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В Кинельском районе Самарской области полицейские обнаружили нелегальных мигрантов
Еще несколько иностранцев работали незаконно.

На днях полицейские провели операцию на территории поселка Алексеевка Кинельского района. В операции были задействованы сотрудники подразделения Управления по вопросам миграции, Госавтоинспекции, бойцы ОМОНа самарского управления Росгвардии. Основными объектами проверки стали точки общественного питания, стоянки автотранспорта и гостиничные комплексы.

Правоохранителями выявлены 97 иностранцев. Из них: 14 мигрантов, осуществляли трудовую деятельность без патентов на работу, 8 иностранцев незаконно находились на территории Российской Федерации, 3 из них выдворены за пределы России. Все правонарушители привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Сумма штрафов составила 48 000 рублей, сообщает облМВД.
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