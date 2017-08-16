В Кинеле девочки-подростки убили котенка, кидая его об стену, на глазах у маленькой девочки. Видео выложили в интернет

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К своим действиям они привлекли маленькую девочку. Отмечается, что старшая из девочек «учит» глумиться над животными свою маленькую сестренку.По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина материал проверки изъят из подразделения ГУ МВД России по Самарской области. Следственным отделом по городу Кинель СУ СК России по Самарской области по данному факту начата процессуальная проверка, в ходе которой будет дана объективная правовая оценка действиям подростков, а также работе должностных лиц контролирующих органов, в обязанности которых входит проверять условия жизни и воспитания детей, а также проводить профилактические мероприятия с несовершеннолетними.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.