Тольяттинские полицейские ликвидировали кустарную лабораторию по производству наркотиков

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Ранее, 21 февраля 2018 года злоумышленник был задержан сотрудниками ГИБДД Тольятти на посту ДПС «Рубеж» за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли N-метилэфедрон общей массой 2 538,65 граммов, что относится к особо крупному размеру.По статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», возбуждено уголовное дело.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия, направленные на установление соучастников противоправной деятельности. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области