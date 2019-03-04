Сегодня в Самаре во время суда умер адвокат, обвиняемого в мошенничестве экс-майора ФСБ
4 марта 2019 20:23
117
Как озвучил сегодня гособвинитель, за передачу права собственности на канал в пользу аффилированной Абрамову фирме, плюс 1,6 млн рублей Абрамов обещал помочь экс-руководителю Ставропольского филиала "Самарамелиоводхоза" Олегу Зюрину, однако на самом деле помочь он ничем не мог. Зюрин в итоге попал под суд и был приговорен к одному году колонии общего режима, а Абрамов, тем временем, стал счастливым обладателем оросительного сооружения.
Свою вину Сергей Абрамов не признает. Его адвокат Владимир Гапонов объяснил, почему: помочь Зюрину его подзащитный пытался, даже ездил на встречу со следователем, который вел это дело, но потерпел фиаско, о чем сразу сообщил Сергею Лудкову, это зафиксировано на аудиозаписях, приложенных к делу, а вот что Лудков передал представителю ОАО «Подстепкинское» Алексею Пугаеву, во время следствия не установлено. Более того, собственность на канал в равных долях оформляли на Абрамова, Лудкова и Горбунова, так что о единоличной выгоде речи быть не может.
Адвокат обещал в ходе судебного следствия опровергнуть все обвинения, выдвинутые Сергею Абрамову, однако, едва гособвинитель перешел к допросу потерпевшего (интересы ОАО «Подстепкинское» представляет Алексей Пугаев), как Владимиру Гапонову стало плохо. Сотрудники суда вызвали "скорую помощь", Абрамов и его оппоненты бросились оказывать адвокату первую помощь, однако спасти его не удалось.
Владимир Гапонов с 2004 года работал в коллегии адвокатов "Легал", до этого 23 года служил в правоохранительных органах и дослужился от старшего следователя до прокурора следственного управления прокуратуры Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
4 марта 2019 20:23
В Самарском гарнизонном военном суде начали рассматривать уголовное дело Сергея Абрамова, который до прошлого года служил в ФСБ Тольятти, а теперь обвиняется в... Закон
115
4 марта 2019 16:26
За незаконную вырубку трех дубов. Закон
155
4 марта 2019 14:00
На лесных территориях могут установить специальные трассы для техники. Закон
160
3 марта 2019 19:06
Преступник делал пластическую операцию с целью изменить внешность. Закон
225
1 марта 2019 17:11
По факту произошедшего Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки. Закон
331
28 февраля 2019 14:21
Мать ребенка оставила ее одну дома на несколько дней, в результате ребенок умер от обезвоживания. Закон
332
28 февраля 2019 11:50
Производственная фирма получила субсидию на приобретение оборудования, указав неверные сведения в предоставляемых документах. Закон
197
Происшествия
4 марта 2019 10:43
Столкнулись УАЗ «Патриот» и «Волга». Происшествия
239
4 марта 2019 10:31
Мужчина нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Происшествия
154
4 марта 2019 10:10
Громкое дело дошло до суда с новыми подробностями феерических махинаций. Происшествия
393
Криминал
4 марта 2019 11:20
Он был задержан сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Криминал
165
4 марта 2019 09:55
Полицейские пресекли факт незаконного оборота наркотических средств. Криминал
157
3 марта 2019 13:01
Ущерб потерпевший оценил в 27000 рублей. Криминал
289
Видео
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
558
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
640
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
667
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1376
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1197
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
1072
Фоторепортажи
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
604
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1110
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
839
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2831
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2508
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2773
Мероприятия