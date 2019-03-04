Сегодня в Самаре во время суда умер адвокат, обвиняемого в мошенничестве экс-майора ФСБ

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Как озвучил сегодня гособвинитель, за передачу права собственности на канал в пользу аффилированной Абрамову фирме, плюс 1,6 млн рублей Абрамов обещал помочь экс-руководителю Ставропольского филиала "Самарамелиоводхоза" Олегу Зюрину, однако на самом деле помочь он ничем не мог. Зюрин в итоге попал под суд и был приговорен к одному году колонии общего режима, а Абрамов, тем временем, стал счастливым обладателем оросительного сооружения.Свою вину Сергей Абрамов не признает. Его адвокат Владимир Гапонов объяснил, почему: помочь Зюрину его подзащитный пытался, даже ездил на встречу со следователем, который вел это дело, но потерпел фиаско, о чем сразу сообщил Сергею Лудкову, это зафиксировано на аудиозаписях, приложенных к делу, а вот что Лудков передал представителю ОАО «Подстепкинское» Алексею Пугаеву, во время следствия не установлено. Более того, собственность на канал в равных долях оформляли на Абрамова, Лудкова и Горбунова, так что о единоличной выгоде речи быть не может.Адвокат обещал в ходе судебного следствия опровергнуть все обвинения, выдвинутые Сергею Абрамову, однако, едва гособвинитель перешел к допросу потерпевшего (интересы ОАО «Подстепкинское» представляет Алексей Пугаев), как Владимиру Гапонову стало плохо. Сотрудники суда вызвали "скорую помощь", Абрамов и его оппоненты бросились оказывать адвокату первую помощь, однако спасти его не удалось.Владимир Гапонов с 2004 года работал в коллегии адвокатов "Легал", до этого 23 года служил в правоохранительных органах и дослужился от старшего следователя до прокурора следственного управления прокуратуры Самарской области.