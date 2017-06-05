Счетная палата раскрыла нарушения, допущенные «Пироговкой» при бывшем главвраче
5 июня 2017 09:44
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Счетная палата Самарской области раскрыла некоторые результаты проверки ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н. И. Пирогова», которая проводилась еще в бытность руководителем учреждения Валерия Кириллова и могла стать одним из оснований для его отставки, пишет "Самарское обозрение".
Впрочем, из представленных данных следует, что по крайней мере за некоторые нарушения ответственность может нести не только главврач, но и требовавшие его увольнения. Другие же претензии эксперты не склонны считать достаточными для того, чтобы отправлять в отставку руководителя столь крупного учреждения.
Областные аудиторы проверяли деятельность больницы имени Пирогова в 2015 и частично в 2016 гг. На эту проверку в своих комментариях «СО» ссылался и министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов, в конце апреля добившийся снятия Валерия Кириллова с должности главврача. Основным поводом стали выводы инспекционной комиссии FIFA (больница должна была стать одним из двух лечебных учреждений, «заточенных» на обслуживание гостей города во время мундиаля, - прим. ред.), к которым оказались «приложены» проверки другими контролирующими органами, в том числе Счетной палатой.
Согласно представленной информации, подчиненные Антонины Зубковой обратили внимание на ряд моментов в работе больницы. С точки зрения ее клиентов, очевидно, самым вопиющим должно выглядеть неиспользование дорогостоящего оборудования общей балансовой стоимостью в 131,5 млн рублей. В том числе - простаивали магнитно-резонансный томограф Signa HDx, эхоэнцефаллограф, рентгеновские аппараты и аппараты искусственной вентиляции легких.
Аудиторы обратили внимание и на приобретенный в 2015 году у компании «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило магнитно-резонансный томограф iOpen стоимостью 38,4 млн рублей. Однако, как уже сообщало «СО», этот факт может задеть и Шатило, и министерство здравоохранения региона. Аудиторы приняли во внимание выводы Росздравнадзора, по которому данный томограф не может быть использован, так как «его качество, эффективность и безопасность не подтверждены». На эти данные в своем недавнем заявлении в прокуратуру, направленном вскоре после вынужденной отставки, ссылался и Валерий Кириллов. По его словам, принять оборудование от него требовал областной минздрав. Больница этого не сделала. Напротив - потребовала демонтировать и вывезти iOpen производства «Чина РесоурсесВандонгМедикалЭквилментКо., Лтд» (Китай), а перечисленные деньги – вернуть. Сейчас по этому поводу стороны разбираются в суде. При этом, возможно, вскоре подтвердятся опасения бывшего главврача: г-н Кириллов предположил, что с новым руководителем больница от своих претензий к «СМТ» откажется. В апелляционном суде 18 мая стороны и в самом деле заявили ходатайство об отложении заседания с тем, чтобы разрешить конфликт заключением мирового соглашения. Условия и возможное содержание этого соглашения пока неясно.
Нарушения аудиторы нашли не только в части простаивающего оборудования. «Установлено неэффективное расходование бюджетных средств, связанное с арендой личных автомобилей работников или их родственников при наличии возможности приобретения учреждением собственных автомашин, - говорится в отчете. - Автопарк легковых автомобилей учреждения не обновлялся, при этом за два года на аренду было израсходовано 6,6 млн рублей». На момент подготовки в печать данного номера «СО» уточнить, для кого и у кого именно были арендованы эти автомобили, в Счетной палате не успели.
Аудиторы обратили внимание и на неэффективные расходы по содержанию отдела по работе с персоналом (2,4 млн рублей). А в период с 24 сентября 2013 года по 14 октября 2015 года в структуре медучреждения функционировали два аналогичных по своим направлениям деятельности отдела, выполнявших одни и те же функции. (Какие именно, опять же не уточняется.) Больница израсходовала 540 тысяч рублей на обучение сотрудников требованиям законодательства о закупках, хотя эти работники не являлись сотрудниками контрактной службы, и в их должностные обязанности не входило применение положений этого законодательства на практике. Не во всех отделениях больницы зарплата сотрудников соответствует дорожной карте. И, вопреки рекомендациям областного минимущества, медучреждение не оформило право аренды на земельный участок, на котором расположены находящиеся за пределами больничной территории помещения для хозяйственных нужд. Наконец, больница приняла и оплатила подрядным организациям невыполненные работы на общую сумму 2,7 млн рублей, но в ходе проведения контрольного мероприятия эти работы были выполнены на сумму в 2,6 млн рублей.
Получить комментарии по поводу данных проверки Валерия Кириллова, как и министра здравоохранения Самарской области Геннадия Гридасова, «СО» не удалось.
Эксперты полагают, что большинство претензий носят формальный характер и не свидетельствуют о серьезных нарушениях со стороны бывшей администрации. Единственным исключением является факт оплаты подрядчикам невыполненных работ на сумму 2,7 млн рублей (и те, выходит, в ходе проверки были выполнены почти в полном объеме).
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Комментарии
Закон
5 июня 2017 11:06
Изъято спиртного на 19 тысяч рублей. Закон
103
5 июня 2017 09:44
За некоторые нарушения ответственность может нести не только главврач, но и требовавшие его увольнения. Закон
185
4 июня 2017 11:10
Торговлю осуществляли без лицензии. Закон
202
3 июня 2017 22:18
Силовики пока не комментируют свои действия. Закон
482
3 июня 2017 11:17
Спиртное продавали без лицензии. Закон
263
2 июня 2017 20:23
Он должен им более двух миллион рублей. Закон
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2 июня 2017 20:10
Будучи пьяным, в ответ на замечание своей 40-летней дочери, он нанес ей множество ударов по голове металлической гантелью. Закон
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