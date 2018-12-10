Самарские приставы опечатали предприятие по производству цементного оборудования

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В Самарской области надзорные органы проверили одно из промышленных предприятий на наличие нарушений. В ходе проверки было установлено, что организация не соблюдает обязательные нормы и правила технической эксплуатации электроустановок.В отношении данной организации за несоблюдение требований в области промышленной безопасности было возбуждено исполнительное производство, о чем ее директор был незамедлительно уведомлен.Судебные приставы-исполнители и специалисты в области технической службы осмотрели опасное промышленное оборудование. Учитывая, что допущенные нарушения являются существенными и влекут непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, производственная деятельность промышленного предприятия судебными приставами-исполнителями приостановлена. Работниками Службы закрыты все доступы в производственные помещения. Входные двери опечатаны. Деятельность компании приостановлена на 90 суток, сообщает ведомство.