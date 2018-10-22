С начала сезона охоты в регионе сотрудники Росгвардии изъяли у нарушителей 11 единиц оружия
22 октября 2018 12:11
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На территории Самарской области продолжается сезон охоты на пернатую дичь. Он стартовал 18 августа и продлится до 15 ноября.
В общей сложности на территории региона расположено 118 охотхозяйств. С момента открытия сезона охоты сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области совместно с представителями органов внутренних дел и регионального департамента охоты и рыболовства провели 57 совместных рейдов. Проверкам подверглись более 500 владельцев гражданского огнестрельного оружия.
На нарушителей действующего законодательства сотрудники Росгвардии составили 20 административных протоколов.
Одиннадцать единиц оружия изъято. Оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений в сфере оборота гражданского оружия, будут продолжены, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
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