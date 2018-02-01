Около 60 иностранцев покинули территорию Самарской области в январе 2018 года

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За первый месяц 2018 года судебные приставы Самарской области отправили за пределы нашей страны 58 нелегальных мигрантов из иностранных государств.Как правило, мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 сутокпребывания граждане не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, чем нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации. Такоенарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Более того, граждане, нарушившие миграционноезаконодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 лет.Напомним, в 2017 году судебными приставами Самарской области было отправлено на родину свыше 1020 нелегальных мигрантов, причем более 680 из нихуехали за свой счет, сообщают самарские приставы.