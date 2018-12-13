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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Экс-руководителю Управления капстроительства СО Реналю Мязитову суд продлил арест ещё на 2 месяца

13 декабря 2018 19:45
68
Об этом пишет в своём Твиттере депутат госдумы Александр Хинштейн: "Октябрьский районный суд Самары продлил арест экс-директору СОФЖИ и экс-руководителю Управления капстроительства Самарской области Реналю Мязитову ещё на 2 месяца. Новый год этот субчик будет встречать в камере, возможно, не только 2019-й." 
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Комментарии



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