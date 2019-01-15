Арест гаджета побудил Сызранку оплатить штраф

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Не имеющая водительского удостоверения гражданка К. села за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Будучи остановленной сотрудниками ГИБДД, женщина отказалась от законного требования о прохождении медицинского освидетельствования, совершив тем самым административное правонарушение. Суд признал гражданку К. виновной и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.В отделе судебных приставов №2 г. Сызрани Самарской области в отношении правонарушительницы было возбуждено исполнительное производство о взыскании административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.В связи с тем, что женщина в установленный срок задолженность так и не погасила, судебным приставом-исполнителем в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от суммы задолженности, что составило 2 тысячи рублей. Также работниками отдела было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату гражданки К. и арестован сотовый телефон на сумму 5 тысяч рублей.После вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора и ареста дорого гаджета, гражданка К. исполнила решение суда, полностью оплатив задолженность, включая исполнительский сбор.