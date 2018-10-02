4-километровый отвод от криминальной врезки вел через территорию мясокостного завода

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Врезка находилась на глубине 1,7 метра, шланг от нее уходил в сторону леса, здесь, на расстоянии 25 метров от врезки, к шлангу был прикручен шаровый кран. Отсюда отвод вновь уходил под землю: шланг высокого давления привел «безопасников» трубопроводной компании и сотрудников полиции сначала на территорию мясокостного завода между Дубовым Уметом и Сухой Вязовкой, а затем — до автодороги «Самара-Большая Черниговка».Общая длина отвода от врезки составила 4 километра. Кто и когда ее делал — пока неизвестно, но часть отвода имеет «признаки старения». Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу из трубопровода».А с другой врезкой уже разобрались — преступники забыли на месте преступления полный пакет личных документов. Ее ликвидировали на 100-м километре нефтепровода «Куйбышев-Лисичанск» в Хворостянском районе. Нарушение целостности трубы обнаружил начальник караула ЛДПС «Совхозная».Рядом с врезкой найдены грабли, металлический щуп, полог, более 20 метров шланга высокого давления, соединительная муфта, 2 радиостанции, разводные ключи и фрагмент трубы с внутренней резьбой — приспособление для врезки. Тут же был брошен ВАЗ-21104, принадлежащий жителю Петра-Дубравы Александру Даниленко, в машине нашли паспорт на имя самарца Петра Кочеткова и водительские права уроженца Красноармейского района Дмитрия Гусарова. Всех троих ищут, чтобы задать им ряд вопросов.