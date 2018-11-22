За безответственное отношение к работе главбух медучреждения выплатит штраф в 15 тысяч рублей
22 ноября 2018 12:49
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В отделе Шенталинского и Исаклинского районов Самарской области судебными приставами в отношении должника-алиментщика было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого по месту работы мужчины было направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату, а также требование о предоставлении в отдел судебных приставов сведений о производимых в счет погашения задолженности перечислениях.
Главный бухгалтер обязана была предоставить документы судебным приставам-исполнителям о произведенных удержаниях. Однако женщина не приняла во внимание требования постановления. В отношении гражданки Г. было возбуждено дело об административном правонарушении.
Для составления протокола женщина была вызвана в отдел судебных приставов, где объяснила, что постановление об обращении взыскания затерялось и потому она не производила перечислений. Посчитав данное объяснение недостаточным для снятия обвинения, суд вынес решение о наложении штрафа на главного бухгалтера медицинского учреждения в размере 15 тысяч рублей.
Судебные приставы-исполнители предупредили гражданку Г., что в случае неуплаты административного штрафа в установленный период, ей может грозить арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.
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