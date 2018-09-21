Житель Самары оплатил штрафы за нарушение ПДД в размере 21 тысячи рублей после запрета на продажу автомобиля

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В Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре в отношении гражданина З. было возбуждено 24 исполнительных производства. Соответствующие документы на исполнение были переданы в Службу судебных приставов органами Госавтоинспекции. Ранее автолюбитель попал под прицел камер Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД. Мужчина должен был заплатить 21 тысячу рублей, однако в установленный срок свои обязательства не исполнил.Судебные приставы — исполнители уведомили гражданина З. о возбужденных в отношении него исполнительных производствах и необходимости исполнения содержащихся в них требований. В связи с тем, что должник так и не оплатил штрафы за нарушение ПДД, судебные приставы обратились в суд за ограничением его в пользовании специальным правом на право управления транспортными средствами, а также об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, приставами было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении его транспортного средства. Данные меры повлияли на должника.Он явился в отдел и изъявил желание погасить всю сумму долга как можно быстрее. Должнику были вручены квитанции для оплаты. Автовладелец погасил 21 тысячу основного долга, а также 24 тысячи рублей исполнительского сбора в пользу государства.Всего же только за 8 месяцев 2018 года работниками УФССП России по Самарской области было возбуждено более 365 тысяч исполнительных производств о взыскании штрафов в пользу органов Госавтоинспекции. Взыскано с должников за тот же период было свыше 196 миллионов рублей.