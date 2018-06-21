Житель Самарской области погасил задолженность в 133 тысячи рублей перед собственным сыном под угрозой уголовного дела

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По решению суда, гражданин Х. из Кошкинского района был обязан выплачивать на содержание несовершеннолетнего сына ¼ часть от своего заработка. Однако мужчина обязательства свои не исполнял. За время уклонения от выплаты алиментов его долг перед сыном составил 133 тысячи рублей.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в отношении мужчины был составлен протокол. Суд назначил алиментщику наказание в виде обязательных работ. Однако данные меры не помогли мужчине изменить свое отношение к собственному ребенку.В отношении гражданина Х. судебными приставами-исполнителями было возбуждено уголовное дело, в соответствии с которой мужчина мог быть приговорен к лишению свободы сроком на 1 год. Страх перед арестом побудил его официально трудоустроиться.Судебными приставами-исполнителями по месту работы должника было направлено постановление об удержании ¼ части от всех получаемых денежных средств. Взысканная сумма будет перечисляться в пользу сына гражданина Х, сообщает сайт самарских приставов.