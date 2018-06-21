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Житель Самарской области погасил задолженность в 133 тысячи рублей перед собственным сыном под угрозой уголовного дела

21 июня 2018 11:00
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Житель Самарской области погасил задолженность в 133 тысячи рублей перед собственным сыном под угрозой уголовного дела
Опасение лишения свободы заставило алиментщика трудоустроиться.

По решению суда, гражданин Х. из Кошкинского района был обязан выплачивать на содержание несовершеннолетнего сына ¼ часть от своего заработка. Однако мужчина обязательства свои не исполнял. За время уклонения от выплаты алиментов его долг перед сыном составил 133 тысячи рублей.

В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в отношении мужчины был составлен протокол. Суд назначил алиментщику наказание в виде обязательных работ. Однако данные меры не помогли мужчине изменить свое отношение к собственному ребенку.
В отношении гражданина Х. судебными приставами-исполнителями было возбуждено уголовное дело, в соответствии с которой мужчина мог быть приговорен к лишению свободы сроком на 1 год. Страх перед арестом побудил его официально трудоустроиться.

Судебными приставами-исполнителями по месту работы должника было направлено постановление об удержании ¼ части от всех получаемых денежных средств. Взысканная сумма будет перечисляться в пользу сына гражданина Х, сообщает сайт самарских приставов.

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Комментарии



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