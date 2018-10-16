В этом году в отношении алиментщиков в Самарской области было возбуждено свыше 9 тысяч производств
16 октября 2018 10:05
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За 9 месяцев 2018 года Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области было возбуждено более 9 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. В результате примененных к должникам мер было взыскано 44,5 миллиона рублей. Также по неоконченным исполнительным производствам частично взыскано в пользу несовершеннолетних 55,8 миллионов рублей.
Стоит отметить, что в рамках исполнительных производств к должникам — алиментщикам применялись, в том числе, и ограничения. Так, в этом году было ограничено в праве выезда почти 13 тысяч должников по алиментам, а в праве управления транспортными средствами — более 1 тысячи должников. В результате применения данных мер удалось взыскать более 7 миллионов рублей.
Также должники по алиментам привлекались к административной и уголовной ответственности. Было возбуждено 1154 дела об административном правонарушении в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Также за уклонение от уплаты алиментов у производству было принято 761 уголовное дело по ст. 157 УК РФ в отношении должников — алиментщиков из Самарской области.
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