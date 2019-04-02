В Жигулевске сотрудники полиции выявили факт нарушения миграционного законодательства

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В ходе мониторинга соблюдения миграционного законодательства в пределах РФ сотрудниками полиции ОМВД России по г. Жигулевску был выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.Из материалов уголовного дела следует, что 19-летний житель города Жигулевска Самарской области, будучи зарегистрированным в квартире дома, расположенного в микрорайоне В-1, незаконно поставил на миграционный учет двадцать одного гражданина одной из соседних республик. Стражи порядка установили, что молодой человек сам не живет по указанному адресу и не собирался в дальнейшем предоставлять иностранным гражданам жилое помещение для проживания.По информации сотрудников полиции, подозреваемый нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.