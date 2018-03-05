В Тольятти пресекли незаконную торговлю алкоголем

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В Управление МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о незаконной продаже алкогольной продукции в нестационарном торговом киоске, расположенном на улице Ульяны Громовой в Комсомольском районе.Сотрудниками полиции совместно с представителями общественного движения «Народный контроль» была организована проверка полученной информации. Нарушение закона подтвердилось. Продажа пива осуществлялась в нестационарном торговом объекте без зала обслуживания посетителей.В отношении индивидуального предпринимателя, нарушившего закон, составлен протокол об административном правонарушении. Алкогольная продукция стоимостью более 1 700 рублей изъята из незаконного оборота, сообщает облМВД. Нарушителю грозит административный штраф в размере от 20 000 до 40 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.