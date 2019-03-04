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В Самарской области предложили запретить охотиться на снегоходах

4 марта 2019 14:00
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В Самарской области предложили запретить охотиться на снегоходах
На лесных территориях могут установить специальные трассы для техники.

На заседании общественной комиссии по вопросам охоты и рыболовства при комитете по сельскому хозяйству и продовольствию СГД был рассмотрен вопрос об ограничении движения снегоходов на территории охотничьих угодий.По словам руководителя управления охраны животного мира департамента охоты и рыболовства Самарской области Виталия Платонова, департамент каждую неделю фиксирует случаи проявления жестокости по отношению к диким животным. Высокие сугробы мешают зверю свободно передвигаться, а браконьеры пользуются этим, пишет СитиТраффик.

- Они преследуют животных на снегоходах, дожидаются, когда животные обессилят, затем либо калечат, либо убивают их, - рассказал Платонов.

Несмотря на то, что сведения об их деяниях направляются в полицию, должного эффекта нет. Для того чтобы изменить сложившуюся ситуацию, департамент охоты и рыболовства предлагает запретить свободное передвижение снегоходов в охотничьих угодьях и установить административную ответственность.

Соответствующее обращение чиновники решили направить в Госдуму. Согласно предложению, охотники должны передвигаться на снегоходах только в границах специально оборудованных трасс, которые будут устанавливать и оборудовать местные власти. Они не должны использовать технику в местах, где можно застать животное врасплох: это места зимовки и подкормки зверей.

Предложение вызвало резонанс у членов комиссии. Некоторые посчитали, что снегоходные трассы ограничат право граждан на свободу передвижения, а их установка и обеспечение нанесет удар по бюджетам муниципалитетов. Также было предложено ввести уголовную ответственность за браконьерство на снегоходах и усилить взаимодействие департамента с правоохранительными органами.

Как отметил председатель комитета СГД Александр Живайкин, вариант с трассами уже используется в Финляндии. Но он очень затратный.

- Будем думать, как поставить барьер для браконьеров. Жестокое обращение с животными недопустимо, как с дикими, так и с домашними. За такие нарушения нужно устанавливать не только административную ответственность, но и уголовную, - подытожил Живайкин.


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