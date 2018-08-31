В Самаре приступили к сносу кафе-гостиницы по ул. Алма-Атинской

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В отделе судебных приставов Кировского района по г. Самаре было возбуждено исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя. Судом он был обязан осуществить за свой счет и своими силами снос самовольно возведенных объектов капитального строительства — кафе - гостиницы и капитального забора, расположенные по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Алма - Атинская.Должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Возложенные на него обязательства он не исполнял, к судебному приставу не являлся. Должностные лица УФССП России по Самарской области неоднократно привлекали его к административной ответственности, однако мер к исполнению решения суда он не предпринял. В связи с этим судебными приставами организованы исполнительные действия по принудительному сносу самовольно возведенного строения в соответствии с ФЗ №229 «Об исполнительном производстве».Судебными приставами была привлечена специализированная организация, которая в настоящее время проводит работы по сносу самовольно возведенных объектов. После того, как технические работы будут окончены, подрядчик планирует взыскать с должника понесенные расходы по исполнению этого решения суда с должника.За этот год судебными приставами 63 региона был осуществлен снос 7 объектов, в числе которых автомойки и магазины, а также свыше 50 гаражей по различным адресам.