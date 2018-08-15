В Самаре оштрафовали чиновника Департамента финансов и экономического развития

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Прокуратурой города Самары в отношении руководителя управления правового и кадрового обеспечения Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара возбуждалось дело об административном правонарушении за не размещение на официальных сайтах Департамента информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей.Обязанность оглашения указанной информации предусмотрена ст. 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе в целях обеспечения возможности осуществления общественного контроля за соблюдением требований трудового законодательства.Указанное дело об административном правонарушении рассмотрено мировым судьей судебного участка № 30 Ленинского судебного района Самары.По итогам рассмотрения чиновнику назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.В настоящее время Департаментом приняты меры, направленные на размещение необходимых сведений в сети Интернет, сообщает прокуратура Самары.